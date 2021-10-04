Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 10:17
10:13
Происшествия
Станцию петербургского метро «Ломоносовская» закрыли на вход
10:12
Общество
Росавиация призвала ряд российских авиакомпаний улучшить меры безопасности полетов
10:12
Политика
Пашинян положительно отреагировал на активизацию работы Минской группы по Карабаху
10:03
Происшествия
Адвокат обжаловал арест основателя Group-IB Ильи Сачкова
10:00
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом главу Пенсионного фонда Южного Урала
09:58
Общество
В чем особенности распространения COVID-19 в России и мире
09:55
Политика
Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
09:55
Общество
Роскачество усомнилось в безопасности реализуемых в России наггетсов
09:55
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали в Москве восемь членов террористической организации
09:51
Общество
Супруги-грибники без вести пропали в Мордовии
Все новости

Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
Политика
Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера, перевозящего зелень из Грузии на Украину. Некоторые наблюдатели видят в этом символизм: известно, что Саакашвили курируют американские спецслужбы, оплачивающие услуги зелеными долларами.

Что вменяют Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в городе Рустави? Итоги выборов в Грузии: почему говорят о неравных условиях, давлении и подкупе избирателей? Чем закончится борьба во втором туре в грузинских городах? Саакашвили хочет стать премьер-министром Грузии. Какова вероятность подобного сценария и кто от этого выиграет?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят политологи и эксперты.

Прямой эфир состоится в понедельник, 4 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
выборы саакашвили грузия медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru