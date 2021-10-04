Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно пересек границу страны в вентиляционной кабине трейлера, перевозящего зелень из Грузии на Украину. Некоторые наблюдатели видят в этом символизм: известно, что Саакашвили курируют американские спецслужбы, оплачивающие услуги зелеными долларами.

Что вменяют Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в городе Рустави? Итоги выборов в Грузии: почему говорят о неравных условиях, давлении и подкупе избирателей? Чем закончится борьба во втором туре в грузинских городах? Саакашвили хочет стать премьер-министром Грузии. Какова вероятность подобного сценария и кто от этого выиграет?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят политологи и эксперты.

Прямой эфир состоится в понедельник, 4 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

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