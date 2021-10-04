В чем особенности распространения COVID-19 в России и мире

Несмотря на разработку и активное применение вакцин COVID-19 не покидает нас. В России, где привито всего 40 млн человек (менее 30%), смертность одна из самых высоких в мире. Уходят из жизни в подавляющем большинстве случаев непривитые.

Как убедить граждан прививаться?

Если выживаемость от COVID-19 выше 99%, почему вокруг этой инфекции такой ажиотаж?

Существует ли дополнительная смертность?

Не завышают ли чиновники показатели смертности от COVID-19?

Действительно ли средний возраст умерших от коронавируса превышает среднюю продолжительность жизни?

Верно ли утверждение, что локдауны не предотвращают распространение болезни, зато увеличивают смертность из-за социальных причин?

ПЦР-тесты не предназначены для диагностики болезней?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Брифинг Алексея Яковлева состоится в понедельник, 4 октября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55