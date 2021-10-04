Журналист Ерыкалов: Новосибирск может уступить Омску статус главного города МЧМ

Москва, 4 октября. Новосибирск может лишиться статуса главного города Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году. Эту позицию пророчат Омску.

Спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов обратил внимание на сроки строительства ледовой арены в двух городах. По его мнению, Новосибирск может уступить Омску статус главного города МЧМ из-за постоянных новостей о проблемах на стройплощадке.

Эксперт указал, что в виду меньшей степени готовности на строительстве «Арены Омск» работают в два-три раза больше людей, чем в Новосибирске. В связи с этим Омск догнал Новосибирск, несмотря на то, что строительство там началось намного позднее.

Ерыкалов написал в своем Telegram-канале, что из-за возникших трудностей могут изменить города, которые примут мировое первенство. Он считает, что наиболее реалистичный вариант — сохранить Новосибирск и Омск в статусе хозяев МЧМ-2023, но со сменой приоритетов. Финальную часть и матчи сборной России, по мнению журналиста, может принять Омск, а Новосибирск — групповые встречи.

В конце сентября экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею. Позднее глава федерации утвердил решение о назначении. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в тренерский штаб национальной команды в качестве консультантов.