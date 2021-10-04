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АЗАПИ призвала к ответственности Instagram за распространение нелегальных копий книг
Общество
АЗАПИ призвала к ответственности Instagram за распространение нелегальных копий книг
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Москва, 4 октября. Ассоциация по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой привлечь к административной ответственности компанию Facebook.

По информации АЗАПИ, компания не берет под контроль распространение нелегальных копий книг в соцсети Instagram. Как отметили представители Ассоциации, соцсеть также отказывается удалять ссылки на добытые пиратским способом произведения, передает издание «Ведомости».

«Instagram покровительствует пиратам, борьба с ними не носит на платформе комплексного эффективного характера, а сводится к формальной обработке ссылок, что не позволяет кардинально и качественно изменить ситуацию с пиратским контентом», — считают представители организации.

Подлинность обращения в Роскомнадзор была подтверждена главой ассоциации Максимом Рябыко. Он добавил, что по данным второго квартала текущего года Instagram является одним из лидеров топа по количеству выявленного пиратского контента.

Ранее «Газпром» пригрозил «Яндексу» волной исков за затягивание процесса по пиратству. Он требует от компании блокировки всего нелицензионного контента, находящегося на сервисе «Яндекс.Видео».

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