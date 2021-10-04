Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 10:17
10:13
Происшествия
Станцию петербургского метро «Ломоносовская» закрыли на вход
10:12
Общество
Росавиация призвала ряд российских авиакомпаний улучшить меры безопасности полетов
10:12
Политика
Пашинян положительно отреагировал на активизацию работы Минской группы по Карабаху
10:03
Происшествия
Адвокат обжаловал арест основателя Group-IB Ильи Сачкова
10:00
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом главу Пенсионного фонда Южного Урала
09:58
Общество
В чем особенности распространения COVID-19 в России и мире
09:55
Политика
Кто отправил Саакашвили в Грузию и как это повлияло на итоги выборов
09:55
Общество
Роскачество усомнилось в безопасности реализуемых в России наггетсов
09:55
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали в Москве восемь членов террористической организации
09:51
Общество
Супруги-грибники без вести пропали в Мордовии
Все новости

Челябинский сторонник Навального Беляев сбежал из России

  /   Обновлено: 04 октября 2021 10:08
Общество
Челябинский сторонник Навального Беляев сбежал из России
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 октября. Экс-глава одной из структур осужденного блогера Алексея Навального Александр Беляев сбежал с территории России и запросил политическое убежище у Правительства Нидерландов.

В отношении беглого координатора штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от воинского призыва на службу. Об этом пишет активист Денис Ибрагимов в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент Александр запросил политическое убежище в Нидерландах», — написал Ибрагимов.

Практически все сторонники Навального обращаются в бегство после ситуации, сложившейся вокруг блогера. Из-за границы они пытаются подрывать политические устои России и раскачивать ситуацию среди своих немногочисленных поклонников. Так, в попытке избежать «арестной ситуации» в Европу уехал ведущий канала «Навальный LIVE» Владимир Милов, менеджер проектов осужденного блогера Леонид Волков и многие другие.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Челябинский сторонник Навального Беляев сбежал из России
навальный нидерланды бегство ибрагимов штабы навального
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru