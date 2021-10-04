Челябинский сторонник Навального Беляев сбежал из России

Москва, 4 октября. Экс-глава одной из структур осужденного блогера Алексея Навального Александр Беляев сбежал с территории России и запросил политическое убежище у Правительства Нидерландов.

В отношении беглого координатора штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от воинского призыва на службу. Об этом пишет активист Денис Ибрагимов в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент Александр запросил политическое убежище в Нидерландах», — написал Ибрагимов.

Практически все сторонники Навального обращаются в бегство после ситуации, сложившейся вокруг блогера. Из-за границы они пытаются подрывать политические устои России и раскачивать ситуацию среди своих немногочисленных поклонников. Так, в попытке избежать «арестной ситуации» в Европу уехал ведущий канала «Навальный LIVE» Владимир Милов, менеджер проектов осужденного блогера Леонид Волков и многие другие.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.