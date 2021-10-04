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Токио выразило протест Москве из-за готовящихся учений в Японском море
Политика
Токио выразило протест Москве из-за готовящихся учений в Японском море
Пресс-служба Фонда «Росконгресс»

Токио, 4 октября. Грядущие учебно-боевые маневры ВМС России в акватории Японского моря вызвали возмущение в Токио, в связи с чем правительство страны выразило недовольство Москве.

Учебные запуски ракет, которые запланированы с 4 по 9 октября текущего года, задевают участок исключительного экономического пространства Японии. Об этом сообщил генсек кабинета министров азиатской страны Кацунобу Като. Он также подчеркнул, что Токио будет внимательно наблюдать за ходом учений.

«В связи с проведением российским флотом ракетных стрельб в Японском море, и тем, что в район частично попадает участок исключительной экономической зоны Японии, по дипломатическим каналам российской стороне 30 сентября было сделано представление», — заявил политик.

Ранее в Японии полностью сменился состав правительства. Так, пост премьер-министра занял экс-глава МИД страны Фумио Кисида. Выборы главы кабмина проводились в нижней и верхней палате парламента.

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япония учения японское море
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