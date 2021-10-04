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Почему учитель — ключевая профессия в России, расскажут в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:45
Общество
Почему учитель — ключевая профессия в России, расскажут в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

День учителя весь мир празднует 5 октября — с момента зарождения этого праздника в Советском Союзе. В этот день в 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире.

Каково социальное и материальное положение учителей в России? Что может сделать государство для улучшения условий труда педагогов? Какие конкурсы ждут их в 2021 году, насколько это востребовано? Претензии к учебникам и учебным пособиям — оправданы ли они? Что важнее — права ученика или учителя? Могут ли родители вмешиваться в учебный процесс?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

Брифинг состоится в понедельник, 4 октября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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школа образование день учителя медиагруппа патриот тхостов
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