Почему учитель — ключевая профессия в России, расскажут в медиацентре «Патриот»

День учителя весь мир празднует 5 октября — с момента зарождения этого праздника в Советском Союзе. В этот день в 1966 году была принята международная рекомендация «О положении учителей». Это был первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем мире.

Каково социальное и материальное положение учителей в России? Что может сделать государство для улучшения условий труда педагогов? Какие конкурсы ждут их в 2021 году, насколько это востребовано? Претензии к учебникам и учебным пособиям — оправданы ли они? Что важнее — права ученика или учителя? Могут ли родители вмешиваться в учебный процесс?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

Брифинг состоится в понедельник, 4 октября, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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