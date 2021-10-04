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Утечка на нефтепроводе в Калифорнии навредила местной фауне
Происшествия
Утечка на нефтепроводе в Калифорнии навредила местной фауне
ИА «Политика Сегодня»  /  Алексей Мавлиев

Сакраменто, 4 октября. Свыше трех тысяч баррелей нефти утекло в Тихий океан на территории американского штата Калифорния. Причиной этого стала утечка на нефтепроводе.

Утечка зафиксирована на нефтепроводе компании Amplify Energy, расположенной в округе Орендж на юге штата. Согласно информации телеканала CNN, инцидент негативно сказался на местной фауне.

«Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье», — цитируют журналисты представителя округа Кэтрин Фоули.

На место происшествия уже выдвинулись специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США. Длина нефтяного пятна в настоящее время достигает 12 километров. До сих пор разлив так и не локализован. Местных жителей призвали не приближаться к зоне экологического бедствия.

В конце сентября утечка нефтепродуктов наблюдалась в порту Темрюка, где находилось судно «Леди Лайла». Специалисты оперативно устранили следы топлива и определили площадь загрязнения.

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сша экология калифорния нефтепровод тихий океан
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