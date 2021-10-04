Молодая пара погибла при крушении вертолета Robinson в Подмосковье

Москва, 4 октября. Три человека погибли при крушении легкомоторного вертолета Robinson R44 в подмосковном Лыткарине. Среди жертв пилот и два молодых пассажира.

Вертолетом в день трагедии управлял один из лучших инструкторов аэроклуба «Кондор-М» Александр Шапочкин. Вместе с ним на борту находились Христина К. 2000 года рождения и Семен С. 1999 года рождения, передает Пятый канал.

Robinson поднялся в небо вечером 3 октября с площадки аэродрома Мячково для прогулочного полета над МКАД. Через какое-то время экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами, после чего пилот другого вертолета сообщил о нахождении обломков Robinson.

Следственный комитет квалифицировал авиакатастрофу как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. В настоящее время на месте крушения работают следователи и криминалисты.