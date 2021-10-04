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Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки прошли в России

  /   Обновлено: 04 октября 2021 09:20
Армия
Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки прошли в России
wikipedia.org  /  Минобороны России/Олег Кулешов

Москва, 4 октября. Военно-морской флот (ВМФ) России провел первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Факт проведения маневров подтвердили в Министерстве обороны России. Стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» произвел экипаж атомной подлодки «Северодвинск» в Баренцевом море. Первые испытания прошли успешно, уточнили в российском оборонном ведомстве.

«Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели в Баренцевом море гиперзвуковой ракетой "Циркон"», — говорится в сообщении.

О планах провести первый испытательный пуск подводной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» в первых числах октября стало известно еще в конце прошлого месяца. Изначально маневры должны были состояться в сентябре, но их перенесли из-за проведения мероприятий технической подготовки.

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минобороны рф испытания северодвинск циркон
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