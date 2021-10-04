Бритни Спирс вышлет приглашение на свадьбу поддержавшим ее звездам

Вашингтон, 4 октября. Получившая свободу певица Бритни Спирс готовится к свадьбе со своим бойфрендом, персональным тренером Сэмом Асгари. Прессе стали известны детали предстоящего торжества.

Артистка, взявшая паузу в певческой карьере, не намерена сиюминутно возвращаться на сцену. Спирс решила сосредоточиться на личной жизни. Голова знаменитости занята только свадебными делами.

«Сейчас главные приоритеты Бритни — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — приводит издание StarHit слова источника из окружения артистки.

Пара планирует провести церемонию на Гавайях. Спирс собирается выслать приглашения на торжество звездам, которые поддерживали ее в трудные минуты жизни. В частности, Мадонне, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон и семье Кардашьян.

В середине сентября Бритни Спирс и ее возлюбленный Сэм Асгари объявили о помолвке. Пара обручилась спустя пять лет отношений. Асгари сделал поп-исполнительнице предложение руки и сердца в ее доме. Кольцо с бриллиантом в четыре карата изготовил нью-йоркский ювелир Роман Малаев по заказу бойфренда артистки.