Олег Гуменюк подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей

Владивосток, 4 октября. Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк мог получать взятки от начальства компании «Некрополь». Так считают в региональном СУ СК.

Согласно версии следствия, взамен Гуменюк обеспечивал покровительство организации при оказании похоронных услуг. Общий размер взяток составляет 19,5 млн рублей, передает РИА Новости.

Против бывшего градоначальника Владивостока возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. В настоящее время Гуменюк задержан, в ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения.

Экс-главу Владивостока ранее доставили в следственное управление. Ему провели допрос по делу заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения «Некрополь».