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ФССП: число исполнительных производств о взыскании алиментов снизилось в России
Общество
ФССП: число исполнительных производств о взыскании алиментов снизилось в России
fssprus.ru  /  Пресс-служба ФССП России по Вологодской области

Москва, 4 октября. Судебные приставы возбудили в 2020 году 562,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Такой статистикой поделилась Федеральная служба судебных приставов.

Согласно данным ФССП, количество таких производств уменьшилось за последние десять лет. Так, в 2015 году было возбуждено 696,6 тыс. дел, в 2010 году их число достигло 976,5 тыс., пишет RT.

Также отмечается, что в 2020 году наблюдалось снижение количества исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов. Три года назад число таких исполнительных производств составляло 198,8 тыс., а в 2020 году — 168,1 тыс.

Госдума намерена рассмотреть в октябре правительственный законопроект, согласно которому у должников будут изымать загранпаспорта. В случае одобрения, с 2022 года злостных налогоплательщиков будут лишать загранпаспортов при наличии долга по алиментам в 10 тыс. рублей.

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