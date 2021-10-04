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Космонавт Котов рассказал о нарастающем волнении Пересильд и Шипенко на пути к МКС

  /   Обновлено: 04 октября 2021 08:27
Общество
Космонавт Котов рассказал о нарастающем волнении Пересильд и Шипенко на пути к МКС
roscosmos.ru  /  ЦПК / Роскосмос

Москва, 4 октября. Космонавт Олег Котов подробно рассказал, что ждет актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на пути к МКС. По его словам, им предстоит пережить трудные минуты.

Как отметил Котов, звезд кинозвезд нарастающее волнение, напряжение, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии. Он добавил, что перед отправлением Пересильд и Шипенко услышат необычные звуки, когда будут находиться внутри корабля. Если погода будет ветреной, то их ждет еще и покачивание.

«Волнение будет постепенно нарастать. Станет понятно, что обратной дороги нет и процесс не остановить, из корабля в гримерку не выйти», — сказал Котов в беседе с РИА Новости.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в компании космонавта Антона Шкаплерова отправятся на МКС 5 октября. Кинематографисты снимут кадры для фильма. Их возвращение запланировано на 17 октября.

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