Житель Сахалина сдал на металлолом 1,5 тонны имущества железной дороги

Южно-Сахалинск, 4 октября. Полиция задержала сахалинца, который в течение длительного срока сдавал в пункт приема металлолома имущество, принадлежащее железной дороге.

Пресс-служба управления по транспорту МВД по Дальневосточному федеральному округу сообщила, что в июле 2021 года подозреваемый похитил 120 метров силового кабеля. Он питал электроэнергией подъемник, перемещавший вагоны с одного пути на другие. Таким образом была нарушена работа объекта. Вместе с этим он демонтировал части железнодорожных путей под видом работника обслуживающей компании и сдавал похищенное на металлолом за денежное вознаграждение.

«Мужчина (34-летний житель города Холмска) регулярно сдавал в пункт приема металла части железнодорожных рельсов, металлический силовой кабель и другие металлические предметы, имеющие отношение к функционированию железной дороги», — говорится в официальном сообщении правоохранителей.

Недавно во Всеволожском районе Ленинградской области группа мигрантов решила подзаработать путем кражи металлических ограждений с одного из кладбищ. В итоге мужчин задержали с поличным сотрудники правоохранительных органов.