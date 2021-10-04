Салехард возглавил рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами

Москва, 4 октября. Аналитики назвали топ-100 городов России с самыми высокими зарплатами в первом полугодии 2021 года. Возглавляет список Салехард.

Эксперты составляли рейтинг по соотношению зарплаты и фиксированного набора. В Салехарде на одну среднюю зарплату (106 тысяч рублей) можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. В первую пятерку также вошли Южно-Сахалинск (4,76), Москва (4,61), Анадырь (4,38) и Ханты-Мансийск (4,29).

При этом самая высокая зарплата в денежном эквиваленте оказалась в Анадыре. Это 129 тысяч рублей. Но на эту сумму можно купить только 4,4 фиксированных набора товаров и услуг. Поэтому столица Чукотки расположилась только на четвертом месте.

Как отметили эксперты, в северных городах, которые оказались лидерами рейтинга, сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых. Высокоприбыльная отрасль позволяет платить работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и дальнее расположение от «цивилизации», пишет РИА Новости.

Аналитики российского рынка труда отметили резкий рост зарплат специалистов в сфере IT. В минувшем месяце зарплаты трудящихся в этой индустрии выросли на 20-30%