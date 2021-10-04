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Украина так и не признала вину за сбитый 20 лет назад российский самолет
Происшествия
Украина так и не признала вину за сбитый 20 лет назад российский самолет
pxhere.com

Москва, 4 октября. Крушение российского Ту-154 произошло 4 октября 2001 года. Жертвами трагедии, произошедшей по вине Украины, стали 78 человек.

Виновными в авиакатастрофе являются украинские военные, которые проводили в Крыму учения войск ПВО. В рамках маневров они устраивали показательные стрельбы из комплексов С-200 и С-300. Одна из ракет попала в пассажирский лайнер.

Самолет Ту-154, принадлежавший авиакомпании «Сибирь», летел в Новосибирск из Тель-Авива. Он упал в Черное море через один час и 45 минут после взлета. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Расследование Международного авиационного комитета (МАК) доказало причастность военных к крушению самолета. Однако Леонид Кучма, который тогда возглавлял Украину, так и не признал вину страны. Он лишь заявил, что все совершают ошибки и уволил министра обороны.

Через три года Киев выплатил Москве 7,8 млн долларов в качестве компенсации, но так и не понес наказание с юридической точки зрения. Если бы такое поведение позволила себе Россия, то мировым суждением дело бы не обошлось.

«У украинской власти слишком много ошибок. Она свое инфантильное поведение каждый раз пытается выставить и назначить кого угодно виноватым, но не признать свою вину», — заявил в беседе с телеканалом «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Он напомнил, что Киев уже много лет пытается получить от Вашингтона новые системы ПВО. Однако даже США понимают неадекватность украинского руководства и боятся доверять ему серьезное вооружение.

В Подмосковье продолжается расследование по факту крушения вертолета Robinson. В 2016 году воздушное судно уже сталкивалось с аналогичной ситуацией, упав на территории Башкортостана.

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Все новости / Происшествия / Украина так и не признала вину за сбитый 20 лет назад российский самолет
украина авиакатастрофа ту-154
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