Новым премьер-министром Японии назначен 64-х летний экс-глава МИД Фумио Кисида

Токио, 4 октября. Бывший министр иностранных дел Японии 64-х летний Фумио Кисида стал новым главой кабмина страны. Соответствующие данные привели в понедельник местные СМИ.

Кисида был избран путем голосования нижней палаты японского парламента. За кандидатуру бывшего главы МИД отдало свой голос большинство политиков.

В течение сегодняшнего дня будет объявлен обновленный состав Правительства Японии. Фумио Кисида за минувшие выходные определил всех претендентов на посты глав министерств. Из двух десятков членов кабмина 13 человек станут министрами впервые. Самому старшему из будущих глав ведомств 77 лет, самому молодому – 44 года. Пост генсека кабмина займет Хирокадзу Мацуно.

В понедельник в полном составе подало в отставку правительство премьер-министра Есихидэ Суги. Во время очередного заседания кабмина тогдашний премьер забрал заявления об отставке членов Правительства Японии.