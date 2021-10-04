Анна Седокова пофантазировала на тему идеального дня с пикантными подробностями

Москва, 4 октября. Знаменитая певица Анна Седокова задумалась, каким же днем в своей жизни она будет довольна. Звезда составила план с интимными подробностями и поделилась с подписчиками в Instagram.

Исполнительница призналась, что страдает синдромом отличницы, поэтому критично относится ко всему, что делает. Знаменитость решила пофантазировать, какой день для нее будет идеальный и что он должен в себя включать.

Артистка хочет проснуться в шесть утра и пойти на пробежку, затем по расписанию у нее тренировка в спортивном зале. Седокова не отказывается от материнских занятий — поэтому первым делом позаботилась бы о сыне Гекторе. Вместе с ним она села бы за чтение и изучение математики.

В идеальный день обязательно входит общение со всеми детьми, в том числе с Моникой. Девочка сейчас живет с отцом в США. Не обделит вниманием звезда сцены и супруга Яниса Тимму. С ним артистка готова дважды в день предаваться плотским утехам — утром и вечером.

«Дикий секс с мужем», — написала певица в своем расписании.

Вместе с этим 38-летняя знаменитость выделила время на творчество и работу. Также ей важно заниматься саморазвитием, поэтому она посвящает время курсам.

Анна Седокова часто секретничает с поклонниками. Она показала им любимый завтрак и сильно удивила подписчиков. Ведь на тарелке у нее была только вредная пища.