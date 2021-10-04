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Правоохранители проводят следственные действия с экс-мэром Владивостока Гуменюком

  /   Обновлено: 04 октября 2021 07:45
Происшествия
Правоохранители проводят следственные действия с экс-мэром Владивостока Гуменюком
vlc.ru  /  Официальный сайт Администрации Владивостока

Владивосток, 4 октября. Следователи проводят работу с бывшим градоначальником Владивостока Олегом Гуменюком. Ранее экс-мэра доставили в Следственный комитет, однако официально он задержан не был.

В доме у бывшего главы Владивостока весной этого года прошли обыски. Накануне Гуменюк, по некоторым данным, был допрошен по делу заведующего кладбищами муниципального бюджетного учреждения «Некрополь». По этому делу экс-мэр проходит как свидетель.

«О задержании нет речи. В его отношении проводятся процессуальные действия», — ранее сообщили в Следкоме, не пояснив, какие именно действия проводятся.

В скором времени перед судом также предстанет бывший замглавы управления городской мэрии Владивостока. Он вместе с посредником были замешаны во взяточничестве. По версии следствия, экс-чиновник совместно с подельником незаконно завладели денежной суммой в размере 8 миллионов рублей.

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следственный комитет приморье владивосток гуменюк
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