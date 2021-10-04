Саакашвили попал в окружение единомышленников в грузинской тюрьме

Тбилиси, 4 октября. Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили был заключен в тюрьму, где 90% сотрудников называют его «господин президент».

Издание «Комсомольская правда» раскрыло условия его содержания в пенитенциарном учреждении. Корреспондент газеты отметил, что Саакашвили отбывает срок в одиночной камере со всеми удобствами.

«Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа», — уточнил собеседник агентства.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября в период выборов президента страны. Он обвиняется в причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и в избиении депутата Валерия Гелашвили. Бывший глава государства раскрыл детали своего задержания, отметив корректные действия сотрудников правоохранительных органов.