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Саакашвили попал в окружение единомышленников в грузинской тюрьме
Политика
Саакашвили попал в окружение единомышленников в грузинской тюрьме
Global Look Press  /  Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Тбилиси, 4 октября. Бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили был заключен в тюрьму, где 90% сотрудников называют его «господин президент».

Издание «Комсомольская правда» раскрыло условия его содержания в пенитенциарном учреждении. Корреспондент газеты отметил, что Саакашвили отбывает срок в одиночной камере со всеми удобствами.

«Одиночная камера с круглосуточным видеонаблюдением. Телевизор, мобильный туалет. Два сотрудника дежурят у камеры. Питание трехразовое, но Саакашвили объявил голодовку. Врач контролирует его давление раз в три часа», — уточнил собеседник агентства.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября в период выборов президента страны. Он обвиняется в причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани и в избиении депутата Валерия Гелашвили. Бывший глава государства раскрыл детали своего задержания, отметив корректные действия сотрудников правоохранительных органов.

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саакашвили грузия тюрьма условия содержания
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