Минэкономразвития перечислило регионы России с наибольшим ростом зарплат

Москва, 4 октября. Самый сильный рост номинальных зарплат граждан по итогу 2021 года будет виден в Москве и Тамбовской области (9,8%). Такие данные следуют из прогноза Минэкономразвития.

Прогноз социально-экономического развития Минэка на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го предоставили «Известия». Из материала следует, что в числе лидеров по темпам роста зарплат оказался и Санкт-Петербург – по итогам действующего года доходы петербуржцев увеличатся на 9,5%. Один из лучших показателей продемонстрировали также Калмыкия и Забайкальский край (+9,1%). Рейтинг лидеров замыкает республика Дагестан – там заработная плата граждан вырастет на 9%.

Наименее положительная динамика наблюдается в Коми. Из данных прогноза следует, что прирост в республике будет меньше уровня инфляции и составит 4%.

Тем временем власти Дагестана планируют увеличить заработок населения почти в два раза – до 50 000 рублей уже к 2030 году. Зарплаты к этому периоду должны подняться на 90% по сравнению с 2020 годом, а реальные доходы — почти на 94 процента.