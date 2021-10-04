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Психиатр Клевцов объяснил поведение Бузовой после разрыва с Давой

  /   Обновлено: 04 октября 2021 07:28
Шоу-бизнес
Психиатр Клевцов объяснил поведение Бузовой после разрыва с Давой
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 4 октября. Телеведущая Ольга Бузова ведет себя как отвергнутая женщина. Об этом заявил известный психиатр Дмитрий Клевцов.

Он проанализировал поведение бывшей участницы «Дома-2» после расставания с блогером и рэпером Давидом Манукяном (Давой). Яркая пара разорвала связь несколько месяцев назад и до сих пор выясняет отношения в соцсетях. Недавно 28-летний исполнитель обнародовал личную переписку с бывшей возлюбленной. В ней Бузова просит Даву ответить на звонок и выслушать ее, передает «Экспресс газета».

«По всей видимости, разрыв произошел по его инициативе. У нее нет этого ощущения, что ей эти отношения не нужны. Ей, по всей видимости, эти отношения нужны, но на ее условиях. Видимо, он не принял ее условий, произошел разрыв, но она не готова окончательно внутри его оставить», — отметил врач.

Он также дал совет Манукяну, чтобы завершить токсичные отношения с Бузовой. Клевцов порекомендовал прекратить перепалки и просто игнорировать порывы и выходки телеведущей.

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бузова психиатр дава
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