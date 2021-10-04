Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 08:49
08:47
Армия
Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подлодки прошли в России
08:38
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышлет приглашение на свадьбу поддержавшим ее звездам
08:36
Происшествия
МВД показало видео погони за предполагаемым убийцей трех студенток в Гае
08:25
Происшествия
Олег Гуменюк подозревается в получении взяток на 19,5 млн рублей
08:19
Политика
Новым премьер-министром Японии назначен 64-х летний экс-глава МИД Фумио Кисида
08:16
Общество
ФССП: число исполнительных производств о взыскании алиментов снизилось в России
08:15
Общество
Космонавт Котов рассказал о нарастающем волнении Пересильд и Шипенко на пути к МКС
08:06
Происшествия
Житель Сахалина сдал на металлолом 1,5 тонны имущества железной дороги
08:03
Происшествия
Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Москве
07:57
Экономика
Салехард возглавил рейтинг городов России с самыми высокими зарплатами
Все новости

Сколковский институт развернул частную сеть 5G

  /   Обновлено: 04 октября 2021 07:27
Наука
Сколковский институт развернул частную сеть 5G
flickr.com  /  Diogo Duarte

Москва, 4 октября. Первая в России автономная, частная сеть мобильной связи 5G была развернута специалистами Сколковского института науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Сеть работает на программном обеспечении, разработанном в России. Развернутая специалистами технология функционирует в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

«В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ученые из Университета Макгилла представили опытный образец небьющегося стекла для мобильных телефонов. Авторы разработки утверждают, что их изобретение в пять раз устойчивее к сколам и трещинам чем стандартные образцы.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Сколковский институт развернул частную сеть 5G
5g сеть сколково
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru