Сколковский институт развернул частную сеть 5G

Москва, 4 октября. Первая в России автономная, частная сеть мобильной связи 5G была развернута специалистами Сколковского института науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Сеть работает на программном обеспечении, разработанном в России. Развернутая специалистами технология функционирует в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

«В решении используется разработанный специалистами Центра компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" софт для ядра сети и базовой станции с поддержкой технологии OpenRAN», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ученые из Университета Макгилла представили опытный образец небьющегося стекла для мобильных телефонов. Авторы разработки утверждают, что их изобретение в пять раз устойчивее к сколам и трещинам чем стандартные образцы.