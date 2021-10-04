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Специалисты Bi.Zone обнаружили новый способ мошенничества с розыгрышем авто
Общество
Специалисты Bi.Zone обнаружили новый способ мошенничества с розыгрышем авто
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 4 октября. Мошенники придумали новый способ обмана пользователей. Он заключается в создании поддельных сайтов с розыгрышем автомобиля, сообщили специалисты сервиса Bi.Zone.

Они обнаружили в Сети 188 страниц, выдающих себя за официальные ресурсы АвтоВАЗа. Преступники заманивают жертв под предлогом участия в розыгрыше нового автомобиля Lada. По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, дизайн сайта полностью копирует внешний вид официальной страницы российской компании.

«...на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль», — передает слова эксперта РИА Новости.

Затем жертву просят разослать приглашение на розыгрыш своим друзьям через WhatsApp, а после перенаправляют на сторонние ресурсы, через которые на ее устройство скачивается вредоносный код. По словам эксперта, во избежание попадания в подобные ситуации информацию о конкурсах следует проверять на официальном сайте компании.

Ранее сотрудники МВД придумали необычный способ предупредить россиян о мошенниках, крадущих денежные средства с банковских карт. Они опубликовали в социальных сетях видеоролик с обманутой блондинкой.

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