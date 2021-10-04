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Роспотребнадзор заявил об отсутствии SARS-CoV-2 у летучих мышей из России

  /   Обновлено: 04 октября 2021 07:18
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии SARS-CoV-2 у летучих мышей из России
pixabay.com  /  dustinthewind

Москва, 4 октября. Обитающие в России летучие мыши не являются носителями коронавируса SARS-CoV-2. Однако у них были выявлены другие варианты вируса.

Ученые внимательно изучили образцы около 200 летучих мышей. Все они принадлежат разным видам, пояснила Анна Сперанская, возглавляющая группу геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

«SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли», — цитирует ее РИА Новости.

Вместе с SARS-СoV-2 в природе насчитываются и другие коронавирусы. Некоторые из них были найдены у летучих мышей из России. Встретить эти вирусы можно у животных во всех местах их обитания, однако в России они пока мало исследованы.

Американская компания Merk ранее завершила клинические испытания первых в мире таблеток от COVID-19. В ближайшее время разработчики намерены добиться получения лицензии на препарат для его последующей продажи.

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роспотребнадзор летучая мышь коронавирус
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