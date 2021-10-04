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Потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем

  /   Обновлено: 04 октября 2021 07:18
Шоу-бизнес
Потомки султана Сулеймана не называли своих дочерей именем Хюррем
Prt Scr youtube.com  /  Великолепный век - Muhteşem Yüzyıl

Москва, 4 октября. Хасеки Хюррем знакома многим благодаря сериалу «Великолепный век», однако не все поклонники исторической драмы знают, что ее имя не прижилось среди потомков султана Сулеймана.

Турецкий сериал «Великолепный век» рассказывает о периоде властвования Сулеймана Великолепного — великого полководца и реформатора Османской империи. В картине также показывается история султана и его любимой хасеки Хюррем. Главные роли в проекте исполнили Халит Эргенч и Мерьем Узерли.

За историей девушки славянского происхождения, которая упорно идет к своей цели, с замиранием сердца наблюдали зрители по всему миру. Многих поклонников завораживали роскошные свадьбы персонажей, военные походы, интриги в гареме, и конечно же, любовь. О привязанности Сулеймана Великолепного к Хюррем ходят легенды, но не многие знают, что потомки падишаха не называли своих дочерей в честь хасеки. Они опасались того, что их дети повторят печальную судьбу девушки, пишет Teleprogramma.pro.

По истории известно, какое большое горе выпало на долю красавицы, которая завоевала сердце полководца. Все ее сыновья умирали один за другим. Из жизни ушли шехзаде Джихангир и шехзаде Мехмед. Еще один потомок — шехзаде Баязид, и вовсе был казнен. Из четверых мальчиков дольше всех прожил только один — шехзаде Селим. Именно он занял престол после смерти Сулеймана Великолепного.

Недавно актриса Мерьем Узерли опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в конюшне. Фанаты сериала «Великолепный век» тут же припомнили ей, что ее героиня Хюррем тоже любила лошадей.

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