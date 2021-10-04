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Скрипучие тормозные колодки говорят о неисправности подвески автомобиля
Общество
Скрипучие тормозные колодки говорят о неисправности подвески автомобиля
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 4 октября. Колодки автомобиля в случае неисправности тормозной системы или деталей подвески могут издавать неприятный скрипучий звук или запах.

Однако иногда с подобной проблемой сталкиваются и совершенно новые автомобили. В таком случае необходимо снять защитный слой материала с примесями, покрывающий тормозную систему. Для этого нужно резко остановиться, разогнавшись до высоких скоростей, передает «Российская газета».

Однако колодки могут скрипеть и по причине их естественного износа. В таком случае звук издают специальные акустические индикаторы, предупреждающие владельца автомобиля о выходе из строя тормозной системы. Водителям, столкнувшимся с этим, необходимо провести проточку и выравнивание рабочей поверхности дисков, либо их замену. Может помочь также и регулировка натяжения ручного тормоза, однако лучшим вариантом будет обратиться в сервисный центр.

Ранее автоэксперт Епанешников дал совет россиянам по заправке автомобиля зимой. По его словам, в холодное время года следует выбирать именно то топливо, которое рекомендует сам производитель машины.

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автомобиль ремонт поломка тормозная система скрип тормозов
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