Скрипучие тормозные колодки говорят о неисправности подвески автомобиля

Москва, 4 октября. Колодки автомобиля в случае неисправности тормозной системы или деталей подвески могут издавать неприятный скрипучий звук или запах.

Однако иногда с подобной проблемой сталкиваются и совершенно новые автомобили. В таком случае необходимо снять защитный слой материала с примесями, покрывающий тормозную систему. Для этого нужно резко остановиться, разогнавшись до высоких скоростей, передает «Российская газета».

Однако колодки могут скрипеть и по причине их естественного износа. В таком случае звук издают специальные акустические индикаторы, предупреждающие владельца автомобиля о выходе из строя тормозной системы. Водителям, столкнувшимся с этим, необходимо провести проточку и выравнивание рабочей поверхности дисков, либо их замену. Может помочь также и регулировка натяжения ручного тормоза, однако лучшим вариантом будет обратиться в сервисный центр.

Ранее автоэксперт Епанешников дал совет россиянам по заправке автомобиля зимой. По его словам, в холодное время года следует выбирать именно то топливо, которое рекомендует сам производитель машины.