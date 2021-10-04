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«Веном-2» вышел в лидеры российского кинопроката по сборам за прошедший уик-энд

  /   Обновлено: 04 октября 2021 06:52
Общество
«Веном-2» вышел в лидеры российского кинопроката по сборам за прошедший уик-энд
Кадр из фильма «Веном»

Лос-Анджелес, 4 октября. Фантастический блокбастер «Веном-2» стал лидером российского проката, собрав за последние выходные 1,084 млрд рублей. Такие данные приводит портал kinobusiness.com.

Кинокартина мощно стартовала в России, обогнав по предварительным сборам фантастический фильм Дени Вильнева «Дюна». Фильм вышел в российский кинопрокат 30 сентября.

В основе сюжета продолжение истории журналиста Эдди Брока (Том Харди), в которого вселился инопланетный симбиот. На этот раз антагонистом выступил серийный убийца Клетус Кэсиди (Вуди Харрельсон). Главным злодеем стал другой более могущественный симбиот по имени Карнаж. Режиссером картины выступил Энди Серкис, который лично занимался разработкой персонажа Голум в киноадаптации «Властелина колец».

Первые зрители фильма уже успели поделиться своей реакцией. Большинство не признали каких-либо особенностей, которые могли бы охарактеризовать кинопроект как выдающийся.

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