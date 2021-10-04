Минобороны России развернет 12 лазерно-оптических комплексов до 2025 года

Москва, 4 октября. Новые лазерно-оптические комплексы для контроля космоса появятся в России в ближайшие четыре года. Об этом передает Министерство обороны России.

Лазерно-оптические и радиотехнические комплексы будут использоваться для обнаружения и идентификации космических объектов. В настоящее время отечественные космические войска продолжают разрабатывать специализированные наземные средства контроля космического пространства нового поколения.

Уже сейчас на Алтае успешно проходит боевое дежурство первый лазерно-оптический комплекс нового поколения. Еще свыше 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами активно используются на территории воинских частей Главного испытательного космического центра им. Титова.

Минобороны России ранее определилось со стоимостью модернизированной версии боевого вертолета Ка-52М. Винтокрылая машина обойдется покупателям почти в миллиард рублей.