Ученый Исаев предупредил о повышенном риске заболевания ОРВИ после COVID-19

Москва, 4 октября. Человеческий организм после перенесенного коронавируса сильно ослабевает, из-за чего повышается шанс заразиться ОРВИ. Об этом сообщил ученый-генетик Андрей Исаев.

По его словам, при рассмотрении ситуации необходимо понимать, какое заболевание было первым. COVID-19, как правило, вызывает длительные осложнения и последствия в виде ослабления факторов действия иммунной защиты. Многие специалисты в этой области уверены, что переболевшим необходима иммунокоррекция.

«COVID-19 сильно ослабляет организм, поэтому риск заболеть ОРВИ после него выше», — основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Специалист напомнил об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в период пандемии новой коронавирусной инфекции при нахождении в общественных местах. По его словам, необходимо ужесточить контроль за соблюдением санитарных мер путем увеличения штрафов.