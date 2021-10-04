Российские пользователи YouTube резко осудили блогеров за сообщения о смерти Гузеевой

Москва, 4 октября. Пользователи видеохостинга YouTube из России резко раскритиковали сообщения о смерти известной телеведущей Ларисы Гузеевой, которые публиковали блогеры на площадке видеосервиса.

Российская актриса Гузеева была госпитализирована в клинике в Коммунарке. После проведенных медицинских осмотров и тестов врачи подтвердили, что у телезвезды COVID-19. На данный момент известно, что состояние знаменитости тяжелое, однако врачи наблюдают относительную стабильность в ситуации.

Ряд YouTube-блогеров решили воспользоваться повышенным вниманием к телеведущей и опубликовали информацию, что Гузеева якобы умерла. Кроме того, авторы каналов заявляют, что сведения как будто бы сообщили на экранах телеканалов федерального уровня.

Такие действия вызвали бурную реакцию и недовольство у российских пользователей видеохостинга. В комментариях разгневанные фейками комментаторы призывают прекратить поток лжи.

«У нее все хорошо, и дай бог ей здоровья. А вам хватит врать», — пишет один из комментаторов.

«Да что же хороните всех живых, деньги деньгами но этикет соблюдайте, не порите чушь. Вранье на каждом шагу, как помойщики, по 10 раз хороните», — возмущенно отметил другой пользователь Сети.

«Для того, чтобы заманивать людей на свой канал — снимите штаны и покажитесь во всей красе. Для вас же все средства хороши. Вот и повалят любопытные. Стыдно и противно», — отметил третий.

Лариса Гузеева проходит интенсивное лечение и, скорее всего, после выздоровления должна будет подвергнуться длительному процессу восстановления. Ранее информатор сообщил, что легкие телеведущей поражены на семь процентов.