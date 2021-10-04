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Гарика Харламова унизили на глазах у зрителей в эфире нового шоу на ТНТ

  /   Обновлено: 04 октября 2021 06:16
Шоу-бизнес
Гарика Харламова унизили на глазах у зрителей в эфире нового шоу на ТНТ
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 4 октября. Участники команды «Сборная России» в эфире шоу «Игра» на ТНТ оскорбили Гарика Харламова. Из их уст прозвучали нелицеприятные высказывания в адрес комика.

В рамках передачи «Игра» комики соревнуются друг с другом, выступая за разные команды. Юмористы показывают миниатюры и импровизируют, чтобы насмешить жюри. В новом выпуске шоу участники команды «Сборная России» продемонстрировали миниатюру, которая была посвящена хейтерам в социальной сети Instagram.

Екатерина Моргунова и Ольга Картункова предстали в образе обычных женщин, бурно обсуждающих звезд и их соцсети. По ходу сценки был затронут конфликт Гарика Харламова и телеведущей Ларисы Гузеевой.

«Отстань от нашей Ларисочки Гузеевой, собака! Жалко, что этот долбач комментарии не читает. Скотобазина. Задолбал уже бедную женщину, дятел хрипатый. Слушай, а может, ему в stories напишем, что он — псина дебильная? Хотя он все равно ничего не поймет, он же тупой! Только и может, что лежать. Говорят, его вообще вместо Ленина положат. Еще и голос этот противный: "гав-гав-гав!" — пошутили артистки во время миниатюры.

Затем девушки продолжили обсуждать звезду Comedy Club, оценивая его внешность и интеллектуальные способности. Зрителям понравился юмор участниц шоу, да и сам Харламов, который был членом жюри, реагировал позитивно и смеялся. К финалу сценки Картункова и Моргунова и вовсе подобрели к шоумену, назвав его «золотым человеком».

Несмотря на это, при выставлении итоговой оценки Харламов отдал заветный балл команде Lena Kuka, сообщив, что игроки «Сборной России» оскорбили его. Зрители шоу тут же пришли к выводу, что артист «воспринял в штыки» прозвучавшие со сцены шутки.

После развода со звездой «Интернов» Кристиной Асмус Гарик Харламов заметно преобразился. Шоумен похудел и стал практически неузнаваемым. Врач-диетолог Маргарита Королева считает, что комика должно мотивировать на похудение не только внешний вид, но и здоровье.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гарика Харламова унизили на глазах у зрителей в эфире нового шоу на ТНТ
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