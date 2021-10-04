Платеж с чужой банковской карты может обернуться уголовным делом

Москва, 4 октября. Человек, который расплачивается с чужой банковской карты, является нарушителем закона. Об этом напомнил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Пластиковая банковская карта принадлежит не конкретному человеку, а кредитной организации, которая ее выпустила. Собственностью держателя карты является лишь расчетный счет, передает агентство «Прайм».

При обнаружении чужой банковской карты ею нельзя пользоваться. В противном случае это может расцениваться как мошенничество, за что предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.

Человек, который нашел карту, должен отнести ее в ближайшее отделение банка. Если находка была сделана в магазине, то ее можно передать представителю торговой точки.

Россияне смогут получить потребительские займы без обеспечения в банкоматах Сбербанка. Размер кредита составляет от 30 тысяч до 5 миллионов рублей.