Певец Сергей Минаев признался, что был «фаворитиком» Аллы Пугачевой

Москва, 4 октября. Народную артистку СССР Аллу Пугачеву на протяжении всей жизни окружают успешные мужчины, которым часто приписывают романы с ней. Певец Сергей Минаев тоже считался ее фаворитом.

Сергей Минаев, который называет себя «первым поющим советским диск-жокеем» принял участие в съемках шоу «Легенда» на RTVI. Во время эфира он рассказал, в каких отношениях находился с Аллой Пугачевой. По его словам, Примадонна всегда шла в ногу со временем и, когда он получил известность, певица сразу же предложила ему сотрудничество. Позже отношения артистов вышли за пределы сцены, и они не раз проводили время в личном общении.

Случались также и скандальные ситуации. Так, на выступлении в Одессе Пугачева не захотела выходить на сцену. При этом она никак не стала объяснять свое решение, заявил Минаев.

«Алла Борисовна же капризная звезда у нас. И, кажется, тогда в Одессе что-то случилось. Ее администраторы послали меня к ней поговорить, потому что я у нее тогда был эдаким фаворитиком», — признался певец.

Минаев уже тогда прекрасно знал характер звезды отечественной эстрады и решил не лезть на рожон. Он поговорил с ней и объяснил ситуацию, попросив выйти на сцену, поскольку «от этого зависела судьба многих людей». Кроме того, певец считает, что принял непосредственное участие в том, что Примадонна превратилась из эстрадной певицы в поп-звезду. По мнению Минаева, именно благодаря ему Пугачева сменила репертуар, стала больше двигаться и начала по-другому одеваться.

Недавно семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина с размахом отметила восьмилетие детей Гарри и Лизы. Примадонна российской эстрады поразила всех присутствующих на мероприятии свои видом. Она предстала перед гостями в черном платье и стильной шляпке.