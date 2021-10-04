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Армия
Американский журнал NI объяснил преимущества запуска ракеты «Циркон» с подводной лодки
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Американский журнал NI объяснил преимущества запуска ракеты «Циркон» с подводной лодки
Армия
Американский журнал NI объяснил преимущества запуска ракеты «Циркон» с подводной лодки
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 октября. Возможность запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки откроет для России новые тактические возможности и перспективы для проведения эффективных атак.

Такое мнение выразил журналист американского журнала The National Interest Крис Осборн. Перевод статьи для своих читателей подготовило Федеральное агентство новостей. Автор указывает, что Россия планирует стать первой страной, которая выпустит гиперзвуковую ракету с подводной лодки. По мнению американского обозревателя, оружие, которое способно перемещаться с гиперзвуковой скоростью, вводит совершенно новое понятие «внезапной атаки».

«Оружие морского базирования, способное двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, с гораздо большей вероятностью проникнет в системы ПВО противника или ускользнет от них», — пишет Осборн.

Осборн также указывает на важность перископного оборудования в подводных крейсерах, которые дают тактическую осведомленность. Автор констатировал, что в этом отношении боевые единицы США и России находятся на одинаковом уровне.

Ранее обозреватели американского NI сообщили, что эскадра ВМС США Greyhound начала охотиться за российскими подлодками в Атлантическом океане. Журналисты уверены, что такой шаг со стороны Пентагона обусловлен страхом перед растущими способностями ВМФ России.

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подлодки the national interest циркон
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