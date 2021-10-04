NY Post сообщил об акте вандализма над бюстом Джорджа Флойда в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 4 октября. Злоумышленник облил краской памятник убитому во время задержания афроамериканцу Джорджу Флойду. Монумент был установлен в Нью-Йорке, пишет New York Post.

Про данным издания, акт вандализма произошел примерно в 10:00 по местному времени. Неизвестный подъехал к бюсту на скейтборде, облили его краской и спешно ретировался с места преступления. Однако правонарушение было зафиксировано камерой наружного наблюдения. Полиция начала поиск уличного "художника", передает RT.

Хулиганские акции в отношении мемориалов, посвященных Флойду, фиксируются в США уже не в первый раз. В июне этого года группа активистов написала на памятнике афроамериканцу название радикальной группировки, прославляющей превосходство белой расы.

Насилие представителей правопорядка в отношении жителей США афроамериканского происхождения фиксируется на регулярной основе. По данным журнала Lancet, официальная статистика не учитывает более 50% смертей гражданских лиц от рук сотрудников правоохранительных органов в Соединенных Штатах.