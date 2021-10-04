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Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе «Енисей» под Красноярском

  /   Обновлено: 04 октября 2021 05:28
Происшествия
Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса на трассе «Енисей» под Красноярском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 4 октября. Рейсовый автобус перевернулся во время движения по трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Во время ДТП травмы получили пять человек, передали в понедельник в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в ночь на понедельник, 4 октября. По имеющейся информации, автобус «Неоплан» следовал по маршруту в направлении краевого центра. Во время движения по трассе транспорт съехал в кювет по левую сторону от дороги, в результате чего автобус перевернулся. В момент аварии в салоне находились 38 человек.

Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Тем временем крупная автоавария произошла накануне в Нижнем Новгороде. Во время дорожно-транспортного происшествия в Канавинском районе города погиб по меньшей мере один человек и пострадали еще четверо.

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