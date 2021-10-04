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Читатели Die Welt отвергли идею военной миссии ЕС на Украине
Общество
Читатели Die Welt отвергли идею военной миссии ЕС на Украине
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Берлин, 4 октября. Немецкая газета Die Welt опубликовала статью с мнением политиков о возможном создании военной миссии Европейского союза на Украине. Читатели издания раскритиковали инициативу.

Военные учения получат название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине). За их поддержку уже выступили представитель консервативного блока ХДС/ХСС Германии, а также посол Украины в стране Андрей Мельник. Однако читатели издания высказались против учений, назвав Украину государством, от которого необходимо держаться подальше, передает РИА Новости.

«Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше», — считает Max S.

Схожее мнение имеет пользователь под ником Michael W. По его словам, Украина не является ни членом НАТО, ни ЕС. Читатели Die Welt отметили, что Германия в первую очередь должна заботиться о себе, поскольку у нее хватает собственных проблем. Пользователь Marion В также напомнил об оказанной Германией заботе Афганистану и к чему она привела.

Украина в рамках американской правительственной программы Foreign Military Financing собирается осуществить закупку партии новейших истребителей F-15EX и ударных вертолетов AH-6 у США. Об этом сообщило издание Defense Express.

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украина евросоюз фрг германия военные учения
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