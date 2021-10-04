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Захарова напомнила о борьбе с коррупцией в США на фоне «Досье Пандоры»

  /   Обновлено: 04 октября 2021 04:39
Политика
Захарова напомнила о борьбе с коррупцией в США на фоне «Досье Пандоры»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

, 4 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию международного консорциума журналистов (ICIJ), в которой США называют «крупнейшим налоговым убежищем».

Дипломат напомнила, что Соединенные Штаты планировали сделать борьбу с коррупцией приоритетной задачей в политике страны. Однако на деле все оказалось по-другому. По данным телеканала RT, в штате Южная Дакота находятся миллиарды долларов, принадлежащих людям, которые замешаны в финансовых преступлениях.

«4 июня 2021 года президент США Джо Байден заявил об издании меморандума по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

ICIJ 3 октября опубликовал большое расследование под названием «Досье Пандоры» против глав государств и чиновников, имеющих скрытые офшорные счета за рубежом. Над ним работало более 600 журналистов. Свою работу они назвали «самым масштабным разоблачением».

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