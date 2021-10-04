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Журналист The American Thinker обнаружил у Байдена девять признаков деменции

  /   Обновлено: 04 октября 2021 04:42
Политика
Журналист The American Thinker обнаружил у Байдена девять признаков деменции
 /  ПолитРоссия

Вашингтон, 4 октября. Девять из десяти признаков болезни Альцгеймера нашел у президента США Джо Байдена корреспондент газеты The American Thinker Мик Рич.

Он опубликовал статью, в который проводил сравнение болезни Альцгеймера по признакам, описанным в брошюре Центра контроля и профилактики заболеваемости с поведением главы Белого дома на публике. Как оказалось, девять из десяти полностью совпадают с действиями Байдена.

В статье для The American Thinker журналист напомнил о проблемах с памятью во время выступлений, а также о трудностях с произношением и потери ориентации в пространстве. Автор также указал на неспособность планирования президента и его резкие перемены в настроении, что в полной мере указывает на проблемы со здоровьем в связи с наступлением преклонного возраста.

Одним из поводов обратить внимание на нестабильное состояние Байдена стал его жест на митинге, посвященном жертвам 11 сентября. Глава государства стянул маску на подбородок и продемонстрировал толпе странные движения.

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