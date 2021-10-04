Вильфанд: золотая осень в ЦФО продлится до конца рабочей недели

Москва, 4 октября. Маловетреная, солнечная и почти безоблачная погода сохранится на территории Центральной России до пятницы, 8 октября. Такое заявление сделал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что порывы ветра будут менять направление с юго-восточного на южный и юго-западный. В ближайшие дни также атмосферное давление достигнет рекордных показателей и составит 762-764 миллиметра ртутного столба.

«Правда, слой облаков настолько маленький, на высоте примерно от тысячи до 1,5 тысячи метров, то есть довольно высоко. Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Тем временем синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что первые серьезные заморозки начнутся в Москве уже после 20 октября. Однако в ближайшие дни в российской столице будет ясная погода, а середина недели станет наиболее теплой по дневным значениям температурного фона.