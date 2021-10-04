Диетолог Белоусова озвучила рецепт идеальной гречневой каши

Москва, 4 октября. Необходимо учитывать все свойства гречневой каши при ее приготовлении, чтобы на выходе получился и полезный, и вкусный продукт.

Диетолог Анна Белоусова заявила, что на первый взгляд все просто: налил в кастрюлю воды, засыпал крупу и варишь. Однако при этом зерна гречки могут сливаться, а их полезные свойства исчезать. В интервью радио Sputnik специалист посоветовала свой способ приготовления.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — сказала Белоусова.

Последним шагом является тот самый «бабушкин рецепт»: когда вся вода ушла, кастрюлю с кашей надо накрыть полотенцем и поставить ее под подушку. Тогда получится идеальная каша из гречки, подытожила диетолог.

Ранее Белоусова напомнила о правилах мытья овощей и фруктов перед употреблением. По ее словам, грязные продукты растительного происхождения могут вызвать отравление организма.