Юрист Иванов объяснил действие закона в отношении курящих на балконах в России

Москва, 4 октября. Привлечь к административной ответственности курильщика можно только при нарушении противопожарных правил. Об этом заявил юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

Наложить на соседа штраф за курение на собственном балконе или лоджии не удастся. Однако, на основании статьи 20.4 КоАП РФ или закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма..», курильщика все же можно привлечь к ответственности. Это можно сделать только, если нарушитель курит в местах общего пользования, передает «Прайм».

Правила противопожарного режима предусматривают безопасное обращение с огнем. В многоквартирных домах запрещается оставлять без присмотра непотушенные сигареты, свечи и другое.

«Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах (лоджиях) квартир, но являются основанием для привлечения курильщика к ответственности в случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая горящая искра, попавшие на балкон или в открытое окно другого помещения», — предупредил юрист.

Привлечь к ответственности можно за курение на общих балконах, в лифтах или лестничных площадках. Размер штрафа может составлять от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе ранее положительно оценил усилия российских властей в борьбе с вредными привычками. Он порекомендовал другим странам брать пример с Москвы.