Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 04:09
04:02
Общество
КНДР восстановила линии связи с Южной Кореей
04:02
Общество
Юрист Иванов объяснил действие закона в отношении курящих на балконах в России
04:00
Политика
Военный обозреватель Союстов: Чем больше у Украины бронекатеров, тем это выгоднее России
03:45
Политика
Правительство премьера Японии Суги в полном составе ушло в отставку
03:22
Экономика
Финансист Пучкарев: рост цен на уголь принесет России большую прибыль
03:18
Технологии
Отец Сергий освятил «Союз-2.1а» накануне отправки Пересильд и Шипенко в космос
03:00
Спорт
Широков обрадовался поражению «Зенита» в домашнем матче с «Сочи»
02:52
Общество
Отечественная LADA Kalina возглавила антирейтинг по частоте обрыва ремня ГРМ в 2021 году
02:46
Политика
Юлия Тимошенко указала на неоправданно завышенные цены на газ для украинцев
02:31
Общество
Телефонные звонки от рекламщиков можно прекратить намеком на незаконность их работы
Все новости

Юрист Иванов объяснил действие закона в отношении курящих на балконах в России
Общество
Юрист Иванов объяснил действие закона в отношении курящих на балконах в России
pixabay.com

Москва, 4 октября. Привлечь к административной ответственности курильщика можно только при нарушении противопожарных правил. Об этом заявил юрист Европейской Юридической Службы Евгений Иванов.

Наложить на соседа штраф за курение на собственном балконе или лоджии не удастся. Однако, на основании статьи 20.4 КоАП РФ или закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма..», курильщика все же можно привлечь к ответственности. Это можно сделать только, если нарушитель курит в местах общего пользования, передает «Прайм».

Правила противопожарного режима предусматривают безопасное обращение с огнем. В многоквартирных домах запрещается оставлять без присмотра непотушенные сигареты, свечи и другое.

«Данные требования напрямую не запрещают курение на балконах (лоджиях) квартир, но являются основанием для привлечения курильщика к ответственности в случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения вреда здоровью человека, причиной которых явились брошенный вниз окурок или вылетевшая горящая искра, попавшие на балкон или в открытое окно другого помещения», — предупредил юрист.

Привлечь к ответственности можно за курение на общих балконах, в лифтах или лестничных площадках. Размер штрафа может составлять от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викрамасингхе ранее положительно оценил усилия российских властей в борьбе с вредными привычками. Он порекомендовал другим странам брать пример с Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист Иванов объяснил действие закона в отношении курящих на балконах в России
курение штраф балкон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru