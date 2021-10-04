Правительство премьера Японии Суги в полном составе ушло в отставку

Токио, 4 октября. Кабмин японского премьер-министра Есихидэ Суги в понедельник уволилось в полном составе. Такую информацию привели в канцелярии главы государственного правительства.

Ранее в рамках внеочередного заседания кабинета министров Суга принял документы об отставке от всех членов правительства. В ближайшее время до утверждения обновленного кабмина все бывшие члены будут исполняющими обязанности руководителей собственных ведомств.

В скором времени парламент Токио проведет голосование и изберет нового премьер-министра. Его место займет председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. Фракция является правящей политической силой в государстве.

На днях генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Северная Корея нарушила резолюции ООН при недавнем запуске новой ракеты «Хвасон-8». Политик отмечал, что в свете таких событий «северокорейской стороне был направлен решительный протест».