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Правительство премьера Японии Суги в полном составе ушло в отставку

  /   Обновлено: 04 октября 2021 04:00
Политика
Правительство премьера Японии Суги в полном составе ушло в отставку
pixabay.com

Токио, 4 октября. Кабмин японского премьер-министра Есихидэ Суги в понедельник уволилось в полном составе. Такую информацию привели в канцелярии главы государственного правительства.

Ранее в рамках внеочередного заседания кабинета министров Суга принял документы об отставке от всех членов правительства. В ближайшее время до утверждения обновленного кабмина все бывшие члены будут исполняющими обязанности руководителей собственных ведомств.

В скором времени парламент Токио проведет голосование и изберет нового премьер-министра. Его место займет председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида. Фракция является правящей политической силой в государстве.

На днях генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Северная Корея нарушила резолюции ООН при недавнем запуске новой ракеты «Хвасон-8». Политик отмечал, что в свете таких событий «северокорейской стороне был направлен решительный протест».

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япония правительство есихидэ суги
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