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Финансист Пучкарев: рост цен на уголь принесет России большую прибыль
Экономика
Финансист Пучкарев: рост цен на уголь принесет России большую прибыль
pixabay.com

Москва, 4 октября. Рекордные темпы роста стоимости угля на мировом рынке могут принести России значительную прибыль. Такое мнение выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.

Стоимость угля за последние несколько недель выросла почти на 300 процентов. Газета «Известия» акцентирует внимание, что уголь в ближайшие десять лет будет актуальным и востребованным из-за модной тенденции на «зеленые» энергоресурсы. Также на ажиотаж будет влиять и стоимость нефти.

«На фоне роста цен на газ экологическая повестка становится слишком дорогой, заставляя возвращаться к углю», – заявил Пучкарев.

В скором времени можно будет ожидать корректировки текущих цень на уголь в Китае. По словам эксперта, изменения стоит ждать по мере стабилизации ситуации. Однако цены все равно будут превышать докризисные показатели.

Ранее Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) заявило, что к концу сентября в России на 7,5 процента была увеличена добыча газа и нефти. Большинство добытого сырья пришлось на Роснефть.

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нефть газ уголь
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