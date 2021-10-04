КНДР восстановила линии связи с Южной Кореей

Пхеньян, 4 октября. Северная Корея выполнила обещание и восстановила межкорейские каналы связи к 03:00 по московскому времени. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

КНДР рассчитывает на стремление соседей к процессу восстановления коммуникаций и призывает Сеул помнить о значении восстановления линий связи. По данным агентства, между Пхеньяном и Сеулом также впервые за последние два месяца состоялся телефонный разговор.

Южная Корея в свою очередь поблагодарила КНДР за инициативу. Правительство страны выразило надежду на скорейшее восстановление двусторонних переговоров после процесса восстановления линий связи, информирует Yonhap.

Решение о блокировке связей было принято Пхеньяном 9 июня 2020 года. Причиной тому послужили несанкционированные агитационные листовки от южнокорейских политических активистов.