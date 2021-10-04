Отец Сергий освятил «Союз-2.1а» накануне отправки Пересильд и Шипенко в космос

Байконур, 4 октября. Настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель «Союз-2.1а», которая 5 октября доставит в космос киноэкипаж.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в компании космонавта Антона Шкаплерова отправятся на Международную космическую станцию. Целью полета станет создание первого художественного фильма в космосе. Отец Сергий на стартовой площадке №31 («Восток») освятил ракету экипажа, передает ТАСС.

Корабль «Союз МС-19» отправится на орбиту 5 октября. Возвращение Пересильд и Шипенко на Землю запланировано на 17 октября. В течение двух недель актриса и режиссер будут работать над созданием фильма, рабочее название которого «Вызов».

Ракету «Союз-2.1а» ранее установили на стартовый стол Байконура. Ее начали готовить к финальным испытаниям перед стартом.