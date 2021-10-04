Широков обрадовался поражению «Зенита» в домашнем матче с «Сочи»

Санкт-Петербург, 4 октября. Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков заявил, что рад недавнему поражению петербургского клуба в домашнем матче РПЛ против «Сочи». Подробнее об этом он рассказал журналистам.

Матч между «Зенитом» и «Сочи» прошел накануне в Северной столице. Хозяева в меньшинстве сенсационно уступили южанам со счетом 1:2. Широков отметил, что поскольку петербуржцы играли на своем поле, то имели в арсенале хороший запас сил. Подопечные Сергея Семака решили не засиживаться в обороне, однако с подобной тактикой «Сочи» смог найти лазейку в защите хозяев и нанести им первое поражение в сезоне.

«Мне абсолютно все равно на результат! Даже хорошо, что "Зенит" сегодня проиграл. В том плане, что все говорили, это фарм-клуб, а я всегда говорил, что это не так. "Сочи" в предыдущих играх просто не везло, а сегодня сочинцы победили "Зенит" на выезде», — поделился Широков в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Поражение от «Сочи» стало для «Зенита» первым в Российской Премьер-лиге с марта. Несмотря на проигрыш, петербургский клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 23-я очками в активе, пишет RT. «Сочи» дополнил свою копилку до 18 баллов и замкнул тройку лидеров.