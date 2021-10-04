Отечественная LADA Kalina возглавила антирейтинг по частоте обрыва ремня ГРМ в 2021 году

Москва, 4 октября. Российские автомобили LADA Kalina и Granta заняли первые строчки антирейтинга машин, у который чаще всего обрывается главный ремень мотора (ГРМ).

ГРМ является расходным материалом, который обеспечивает синхронизацию работы коленчатого вала и распределительного вала. Обычно, ремень должен идти под замену через 50-100 тысяч километров, однако у Kalina и Granta ресурс главного ремня изнашивается раньше.

На отечественных машинах ГРМ выходит из строя меньше чем через 50 тысяч километров. На нем ломаются зубья и он рвется. Причиной этому принято считать неправильно установленные водяные насосы и утечка антифриза.

Однако у отечественных автомобилей есть и плюсы. Так, журналист издания Asahi Shimbun Фумио Огава из Японии выразил восхищение российской Lada Niva. Японец похвалил внедорожник за высокую проходимость на бездорожье.